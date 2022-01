Benevento, moto contro auto: ferito 20enne (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente nel primo pomeriggio di oggi a corso Dante, dove un 20enne alla guida di un motociclo si è scontrato con un Audi guidata da un uomo di 40 anni. Ad avere la peggio proprio il giovane 20enne alla guida della moto che è stato costretto a recarsi in ospedale per le ferite riportate nello scontro. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente nel primo pomeriggio di oggi a corso Dante, dove unalla guida di unciclo si è scontrato con un Audi guidata da un uomo di 40 anni. Ad avere la peggio proprio il giovanealla guida dellache è stato costretto a recarsi in ospedale per le ferite riportate nello s. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

