Ascolti TV | Venerdì 21 gennaio 2022 The Voice Senior chiude al 19 5% 3 | 8 mln | GF Vip 20 6% 3 | 3 mln In daytime ottimi Forum 21% e L’Eredità 24 9%

(Di sabato 22 gennaio 2022) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,21, su Rai1 la finale di Thein onda dalle 21:36 alle 00:23 ha conquistato 3.882.000 spettatori pari al 19.5% di share (qui glidella finale della passata edizione). Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:42 alle 1:26 ha incollato davanti al video 3.373.000 spettatori con uno share del 20.6% (Night di 7 minuti a 1.610.000 e il 32%, Live di 5 minuti a 804.000 e il 18.8%). Sovrapposizione: The3,9 milioni (19.6%) vs Grande Fratello Vip 3,7 milioni (18.9%). Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.145.000 spettatori (4.6%) e The Resident 4 815.000 spettatori (4%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha ...

