Alessandra Cristiani: essere in natura, secondo Rodin (Di sabato 22 gennaio 2022) ...bisogno di intercettare il mio corpo e di agganciarlo a quello altrui Nel butoh ho trovato il modo di svegliarmi a me stessa e raggiungere un'attenzione che non avevo rispetto al mio quotidiano. ... Leggi su teatroecritica (Di sabato 22 gennaio 2022) ...bisogno di intercettare il mio corpo e di agganciarlo a quello altrui Nel butoh ho trovato il modo di svegliarmi a me stessa e raggiungere un'attenzione che non avevo rispetto al mio quotidiano. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Cristiani Alessandra Cristiani: essere in natura, secondo Rodin Nella scorsa edizione di Teatri di Vetro, Alessandra Cristiani ha presentato al Teatro India il lavoro Naturans - da Auguste Rodin facente parte della Trilogia sulla questione del corpo e l'arte di Schiele, Bacon e Rodin. C'è un velo e dietro ...

Dal Papa alla Fuci a Migrantes, il cordoglio del mondo cattolico ... ilcardinale Pietro Parolin,alla moglie Alessandra Vittorini. Il Pontefice è - si legge nel ... Un umanesimo dunque fondato sui valori cristiani, che nel ricordare il suo impegno, speriamo possano essere ...

Alessandra Cristiani: essere in natura, secondo Rodin Teatro e Critica Trotta: «Dai cristiani “anticorpi” per guarire una società frammentata» La moderatora della Tavola valdese: «Possiamo intervenire con una voce unica e in modo coerente su temi “impopolari”, come l’accoglienza e i diritti degli ultimi» ...

Unità dei cristiani, la Settimana di preghiera Dal 18 al 25 gennaio eventi e iniziative a Milano e in Diocesi sul tema «Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo» ...

