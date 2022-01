Sci alpino, la Valanga Rosa vuole prendersi anche Cortina. Goggia e Brignone a caccia di un altro successo (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile fa tappa in Italia in uno dei suoi luoghi storici per la velocità. L’Olimpia delle Tofane a Cortina è pronta ad alzare il sipario per un weekend che vedrà in programma una discesa ed un superG. C’è grande attesa per le azzurre, che finora hanno monopolizzato il centro del palcoscenico in queste due specialità, con l’obiettivo di essere protagoniste sulle nevi che ospiteranno i Giochi del 2026. Sofia Goggia va a caccia del riscatto dopo la due giorni negativa di Zauchensee. La caduta in discesa sembra essere ormai alle spalle, anche se resta il rimpianto per uno zero pesante in classifica di Coppa del Mondo ed anche per il supergigante del giorno dopo, nel quale l’azzurra ha risentito certamente dei postumi dello scontro con le reti. Goggia ha un feeling ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile fa tappa in Italia in uno dei suoi luoghi storici per la velocità. L’Olimpia delle Tofane aè pronta ad alzare il sipario per un weekend che vedrà in programma una discesa ed un superG. C’è grande attesa per le azzurre, che finora hanno monopolizzato il centro del palcoscenico in queste due specialità, con l’obiettivo di essere protagoniste sulle nevi che ospiteranno i Giochi del 2026. Sofiava adel riscatto dopo la due giorni negativa di Zauchensee. La caduta in discesa sembra essere ormai alle spalle,se resta il rimpianto per uno zero pesante in classifica di Coppa del Mondo edper il supergigante del giorno dopo, nel quale l’azzurra ha risentito certamente dei postumi dello scontro con le reti.ha un feeling ...

