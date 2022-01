Sassuolo, qualcosa si muove a centrocampo: c’è la notizia! (Di venerdì 21 gennaio 2022) qualcosa si muove a centrocampo. Il Sassuolo di Carnevali e Dionisi continua a rimanere piuttosto attivo sul mercato e in questo momento sarebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista: il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Orkun Kokcu, pilastro del Feyenoord, classe 2000. Sassuolo Dionisi CalciomercatoLa valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro e i neroverdi stanno facendo le proprie valutazioni. L’idea sarebbe quella di provare a chiudere il discorso già in questa finestra di mercato, trattativa in corso. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022)si. Ildi Carnevali e Dionisi continua a rimanere piuttosto attivo sul mercato e in questo momento sarebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista: il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Orkun Kokcu, pilastro del Feyenoord, classe 2000.Dionisi CalciomercatoLa valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro e i neroverdi stanno facendo le proprie valutazioni. L’idea sarebbe quella di provare a chiudere il discorso già in questa finestra di mercato, trattativa in corso. Matteo Brignone

