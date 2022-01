Roma, appartamento a fuoco al Labaro: grave una 87enne, lievemente ferita la figlia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un appartamento al primo piano di un villino bifamiliare è andato a fuoco, intorno a mezzanotte e mezza, al 150 di via Ghisalba, in zona Labaro. Sul posto i vigili del fuoco di Roma, che hanno inviato ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unal primo piano di un villino bifamiliare è andato a, intorno a mezzanotte e mezza, al 150 di via Ghisalba, in zona. Sul posto i vigili deldi, che hanno inviato ...

statodelsud : Incendio in un appartamento a Roma, grave una donna di 87 anni - Pino__Merola : Incendio in un appartamento a Roma, grave una donna di 87 anni - CorriereCitta : Roma, appartamento in fiamme: salvata una donna, morti 3 gatti - Affaritaliani : Incendio in un appartamento a Labaro, una donna in pericolo di vita