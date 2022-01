Rally Montecarlo | Loeb all’attacco nel Day 2

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo la notte di partenza, ildiarriva al day 2. E si respira un’atmosfera d’altri tempi, grazie a Sebastien. Il 47enne alsaziano torna al comando di unper la prima volta dal 2012, battendo il nemico di sempre Sebastien Ogier. Il provenzale non vive momenti facili, dovendo difendere la seconda posizione dagli attacchi di Elfyn Evans. Risale la china la Hyundai con Thierry Neuville, mentre la pattuglia dei giovani continua a fare fatica con la complicata gestione dell’ibrido.: cosa succede nel Day 2? A quanto pare,nel 2022 è in forma strepitosa. Dopo essersi “scaldato” ieri sera, l’Extraterrestre ricorda a tutti il motivo del suo vecchio soprannome, siglando quattro scratch (consecutivi) su sei prove speciali. ...

... al termine della giornata Loeb comanda con 9,9 secondi sull'altro pluri iridato del Mondiale. WRC, Rallye2022: Sebastien Loeb (Ford) NEUVILLE SOLIDO Alle spalle dei primi tre ...... a quarant'anni di distanza dalle competizioni, oggi la EVO37 è stata chiamata a raccogliere la pesante eredità del modello originale presentandosi come auto apripista neldi, in ...Il francese Sébastien Loeb regala spettacolo al Rally di Montecarlo. L'alfiere di M-Sport (Ford) completa in vetta alla classifica dei tempi al termine del secondo giorno con 9.9 secondi di vantaggio ...Il francese Sébastien Loeb regala spettacolo al Rally di Montecarlo. L'alfiere di M-Sport (Ford) completa in vetta alla classifica dei tempi al termine del secondo giorno con 9.9 secondi di vantaggio ...