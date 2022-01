Ozark 4, recensione della prima parte: omicidi, tradimenti e un finale devastante per uno show sempre più nero (Di venerdì 21 gennaio 2022) La nostra recensione dei primi sette episodi di Ozark 4, quarta e ultima stagione disponibile su Netflix dal 21 gennaio. I Byrde hanno venduto l'anima al diavolo. Ha iniziato Marty Byrde (Jason Bateman), coinvolto suo malgrado in una spirale di traffici e menzogne quando si è trovato a dover riciclare milioni di dollari per conto di un cartello messicano di narcotrafficanti. Ma stagione dopo stagione la "sacerdotessa nera" del crimine è diventata Wendy Byrde (Laura Linney), sua moglie, desiderosa di preservare a ogni costo potere e status symbol. Apriamo la recensione della prima parte di Ozark 4, su Netflix dal 21 gennaio, anticipando che, almeno per i primi sette dei quattordici episodi finali, il lieto fine sembra davvero un'utopia. Nel … Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) La nostradei primi sette episodi di4, quarta e ultima stagione disponibile su Netflix dal 21 gennaio. I Byrde hanno venduto l'anima al diavolo. Ha iniziato Marty Byrde (Jason Bateman), coinvolto suo malgrado in una spirale di traffici e menzogne quando si è trovato a dover riciclare milioni di dollari per conto di un cartello messicano di narcotrafficanti. Ma stagione dopo stagione la "sacerdotessa nera" del crimine è diventata Wendy Byrde (Laura Linney), sua moglie, desiderosa di preservare a ogni costo potere e status symbol. Apriamo ladi4, su Netflix dal 21 gennaio, anticipando che, almeno per i primi sette dei quattordici episodi finali, il lieto fine sembra davvero un'utopia. Nel …

Advertising

morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: SERIE TV | Il domino criminale dei Byrde e una serie che non smette di affascinare: la recensione di #Ozark4 – Parte 1, da… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: SERIE TV | Il domino criminale dei Byrde e una serie che non smette di affascinare: la recensione di #Ozark4 – Parte 1, da… - maxxtallica : RT @TheHotCorn_: SERIE TV | Il domino criminale dei Byrde e una serie che non smette di affascinare: la recensione di #Ozark4 – Parte 1, da… - TheHotCorn_ : SERIE TV | Il domino criminale dei Byrde e una serie che non smette di affascinare: la recensione di #Ozark4 – Part… - CinquiniC : RT @mymovies: Ozark - Stagione 4A, l'escalation di violenza e affari sporchi arriva all'ultimo stadio ?? #OzarkNetflix #OzarkSeason4 #Ozark… -