Omicidio di Natale ad Aosta, Dna chewing gum è di uno degli indagati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto di Giuliano Gilardi nel giorno in cui fu ucciso a coltellate, il 27 dicembre 2011 a Saint-Christophe (Aosta), appartiene a Salvatore Agostino,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il dna presente sulla gomma da masticare trovata nel letto di Giuliano Gilardi nel giorno in cui fu ucciso a coltellate, il 27 dicembre 2011 a Saint-Christophe (), appartiene a Salvatore Agostino,...

Advertising

MilaSpicola : @Mistilla1 @GMagaglio @EmMicucci @essedc @danieledv79 @CostaAndrea70 @meb Chiedere a tutti perchè non si è mai parl… - giornalemolise : Omicidio di Natale: domani a Roma gli esami su coltello, abiti e telefono - - Yogaolic : RT @repubblica: Palagonia, l'assessore Antonino Ardizzone arrestato per concorso in omicidio [di Natale Bruno] - GramsciAG : RT @repubblica: Palagonia, l'assessore Antonino Ardizzone arrestato per concorso in omicidio [di Natale Bruno] - PrimoPianoMolis : Omicidio di Natale a Campobasso, De Vivo resta in carcere -