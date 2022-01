Nuovo Dpcm: non servirà il green pass per alimentari, ospedali e giustizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm relativo alle nuove norme sull'uso del green passi nei negozi. Secondo il Dpcm non è richiesto il possesso della certificazione verde per esigenze alimentari e di prima necessità per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici" e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Inoltre non servirà il green pass per esigenze di sicurezza, "per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ilrelativo alle nuove norme sull'uso deli nei negozi. Secondo ilnon è richiesto il possesso della certificazione verde per esigenzee di prima necessità per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici" e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Inoltre nonilper esigenze di sicurezza, "per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle ...

NicolaPorro : ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax… - Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - RaiNews : Governo, dal 1° febbraio non sarà necessario il green pass per i supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai - marcodelucact60 : RT @Gianlustella: Da avvocato ritengo che il nuovo #dpcm sia molto pericoloso sotto gli aspetti di ordine pubblico. Prevedere controlli i… - DalumiMr : @Agenzia_Ansa Giusto in tempo per il nuovo DPCM -