Negozi senza green pass: l’elenco dei punti vendita in cui si può entrare senza certificazione e quelli in cui serve (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 1° febbraio 2022 nella maggior parte dei Negozi e degli esercizi commerciali si potrà entrare soltanto con il green pass. Ci sono, ovviamente, delle eccezioni che consentono l’ingresso per esigenze alimentari, di salute, di sicurezza e di giustizia: ecco la lista Leggi su corriere (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 1° febbraio 2022 nella maggior parte deie degli esercizi commerciali si potràsoltanto con il. Ci sono, ovviamente, delle eccezioni che consentono l’ingresso per esigenze alimentari, di salute, di sicurezza e di giustizia: ecco la lista

Advertising

Luisa70 : RT @AlexSabetti: 'Metti che serve il green pass per entrare nei tabaccai e per prendera la pensione, toglilo da negozi di surgelati. Così,… - Fortu36419972 : RT @Lorenzo62752880: I giornalisti che danno la colpa dei ristoranti, bar e negozi vuoti... a Omicron ?? Allora come mai in Inghilterra, se… - atimo13 : RT @MariaRi08686646: Ed ecco a voi la perquisizione senza reato e senza autorizzazione giudiziaria. Non siamo in uno Stato di diritto. htt… - teta1914 : RT @sabrimaggioni: Non ci vogliono nei negozi ? Bene, compriamo tutto solo on line e facciamo fallire chi si rende complice di una dittatu… - infoitinterno : Niente poste e tabaccaio senza il Green pass: la lista ufficiale dei negozi -