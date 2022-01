Napoli, il ct dell'Algeria choc: «Ounas problemi al cuore post Covid» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tre partite e zero minuti in Coppa d'Africa. Ma dietro le assenze dell'algerino Adam Ounas, calciatore del Napoli, c'era qualcosa di più di semplici scelte tecniche:... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tre partite e zero minuti in Coppa d'Africa. Ma dietro le assenze'algerino Adam, calciatore del, c'era qualcosa di più di semplici scelte tecniche:...

Advertising

Gazzetta_it : Il c.t. dell'Algeria: 'Dopo il Covid anomalie al cuore per Ounas' #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | L'allenatore dell'@AFCAjax avvisa il @sscnapoli - fanpage : La Polizia Postale ha individuato e denunciato l'autore di uno dei post no vax diventati virali in rete dopo la mor… - maestrodistrada : Pero’ ...c’avevano il casco!?? - INTERi_1908 : RT @90ordnasselA: “L'Inter farà ricorso. Verrà impugnato quando deciso dal Giudice Sportivo per prendere visione del fascicolo relativo all… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dell Ct Algeria, problemi al cuore per Ounas dopo il Covid Abbiamo dovuto fare radiografie del torace e tutto ciò che ne è seguito": lo ha detto il ct dell'Algeria, Djamel Belmadi parlando dell'attaccante algerino del Napoli mai impiegato in Coppa d'Africa. "...

Diretta Verona Bologna/ Streaming video tv: Tudor vs Mihajlovic, grande duello! (Matteo Fantozzi) PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI/ Quote: Meret torna finalmente titolare ... Anche in questo caso è necessario disporre dell'abbonamento al servizio. Diretta/ Sassuolo Verona (...

Asse Barumini-Napoli nel segno dell'archeologia Ansa Napoli, Lobotka: "Con Gattuso volevo andarmene, con Spalletti sono rinato" A essere cresciuto in questa stagione in realtà è l'intero centrocampo del Napoli, al punto da essere considerato uno dei migliori reparti dell'intero campionato. "La nostra forza in quella zona del ...

RADIO MARTE - Spalletti ha detto alt, il Napoli blocca un'operazione di mercato Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l'uomo spogliatoio. (Tutto Napoli) Auriemma smentisce: "Bezos non vuole il Napoli".

Abbiamo dovuto fare radiografie del torace e tutto ciò che ne è seguito": lo ha detto il ct'Algeria, Djamel Belmadi parlando'attaccante algerino delmai impiegato in Coppa d'Africa. "...(Matteo Fantozzi) PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA/ Quote: Meret torna finalmente titolare ... Anche in questo caso è necessario disporre'abbonamento al servizio. Diretta/ Sassuolo Verona (...A essere cresciuto in questa stagione in realtà è l'intero centrocampo del Napoli, al punto da essere considerato uno dei migliori reparti dell'intero campionato. "La nostra forza in quella zona del ...Lui ha un altro anno di contratto con il Genoa ma vuole andare via e vuole chiudere la carriera con il Napoli a fare l'uomo spogliatoio. (Tutto Napoli) Auriemma smentisce: "Bezos non vuole il Napoli".