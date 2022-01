(Di venerdì 21 gennaio 2022) #VacciniTour a, è record: 2100 in tre giorni?Media giornaliera di 700, mai così alta in una città della provincia. Sindaco e commissario: “A breve lanceremo i vaccini in musica” Una media quotidiana di 700 vaccini, per un totale di 2100 somministrazioni in tre giorni. Sono i numeri record della trasferta di, dove si (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Monreale, un successo l'ennesimo hub vaccinale al San Gaetano - - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Hubvaccinale Grande successo per l’hub di Monreale, Intravaia: “I cittadini hanno voglia di va… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale successo

si rivela per ora la tappa di maggior, a livello di risposta dei cittadini, nel lungo viaggio in camper di medici, infermieri e personale amministrativo della struttura ...E' ripartito questa mattina a, e sta funzionando con grandel'hub vaccinale nella splendida chiesa al Complesso San Gaetano che sarà attivo il 18 ,19 e 21 gennaio dalle 9 alle 17.30. Tutto sta procedendo ...Una media quotidiana di 700 vaccini, per un totale di 2100 somministrazioni in tre giorni. Sono i numeri record della trasferta di Monreale, dove si conclude oggi il #VacciniTour della struttura commi ..."I cittadini monrealesi hanno creduto fin dal primo momento nella vaccinazione come via d'uscita dalla pandemia, hanno voglia di vaccinarsi e di essere più forti del virus e dei problemi che si è tras ...