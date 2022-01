Milan, è partito il conto alla rovescia: rinnovo vicino! (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Milan, Theo e il rinnovo: parte il conto alla rovescia“, titola l’edizione odierna di Tuttosport. Nonostante alcune prestazioni altalenanti nella prima parte di stagione, il terzino del Milan nell’ultimo periodo sembra essere tornato a giocare a livelli altissimi e il club rossonero vuole tenerselo stretto. Theo HernandezMaldini e Massara stanno trattando il rinnovo già da diverse settimane con l’entourage del francese, che ha sempre mostrato grande attaccamento ai colori rossoneri: la volontà delle parti, dunque, è quella di continuare insieme, con Theo Hernandez che dovrebbe firmare a breve un contratto che lo legherà al Milan fino al 2026 con uno stipendio da 4.5/5 milioni di euro, rispetto all’1.5 percepito attualmente. La trattativa, dunque, è ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) “, Theo e il: parte il“, titola l’edizione odierna di Tuttosport. Nonostante alcune prestazioni altalenanti nella prima parte di stagione, il terzino delnell’ultimo periodo sembra essere tornato a giocare a livelli altissimi e il club rossonero vuole tenerselo stretto. Theo HernandezMaldini e Massara stanno trattando ilgià da diverse settimane con l’entourage del francese, che ha sempre mostrato grande attaccamento ai colori rossoneri: la volontà delle parti, dunque, è quella di continuare insieme, con Theo Hernandez che dovrebbe firmare a breve un contratto che lo legherà alfino al 2026 con uno stipendio da 4.5/5 milioni di euro, rispetto all’1.5 percepito attualmente. La trattativa, dunque, è ...

