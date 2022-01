Messico: più di 91 omicidi al giorno nel 2021 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel 2021 il Messico, è riuscito a registrare un lieve calo per quanto riguarda il numero di omicidi commissionati nel Paese. Sarebbero precisamente 91,25 al giorno, facendo segnare un calo del 3,6% rispetto al 2019 anno in cui invece si era segnato il record di 34.690 omicidi. Molte zone del Paese non sono sicure a causa della “guerra messicana alla droga”. Il narcotraffico e i dati degli omicidi in Messico L’Organizzazione Mondiale del turismo ha comunicato come il Messico si trovi al settimo posto tra le mete più visitate al mondo, registrando nel 2019 un picco di 45 milioni di visitatori.Nonostante questo, il Messico è tutt’oggi uno dei Paesi più pericolosi al mondo, in cui vengono commessi ogni giorno quasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelil, è riuscito a registrare un lieve calo per quanto riguarda il numero dicommissionati nel Paese. Sarebbero precisamente 91,25 al, facendo segnare un calo del 3,6% rispetto al 2019 anno in cui invece si era segnato il record di 34.690. Molte zone del Paese non sono sicure a causa della “guerra messicana alla droga”. Il narcotraffico e i dati degliinL’Organizzazione Mondiale del turismo ha comunicato come ilsi trovi al settimo posto tra le mete più visitate al mondo, registrando nel 2019 un picco di 45 milioni di visitatori.Nonostante questo, ilè tutt’oggi uno dei Paesi più pericolosi al mondo, in cui vengono commessi ogniquasi ...

