Mechanic | Resurrection 2 esiste? Si farà un terzo capitolo della saga?

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda il film “”, uscito nel 2016 e diretto dal regista Dennis Gansel. Nel cast del film troviamo Jason Statham e Jessica Alba nei panni dei protagonisti Arthur Bishop e Gina Thorne, assieme a Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh e Sam Hazeldine. La pellicola è il sequel del film “Professione assassino”, risalente al 2011, sempre con protagonista Jason Statham (ma diretto in quel caso da Simon West). Il film si apre con Arthur Bishop che prosegue la sua vita a Rio de Janeiro sotto falso nome (Santos, ndr) dopo aver simulato la sua morte. Quando viene rintracciato e contattato da una donna, Renee Tran, per uccidere tre persone facendo passare il tutto come un incidente, Arthur comincerà a farsi delle domande e cercherà di fare chiarezza. Nonostante un ottimo incasso – oltre 125 milioni di ...

