Le nuove regole della scuola: in arrivo il protocollo su tamponi, mascherine e quarantena (Di venerdì 21 gennaio 2022) Revisione dei tempi della quarantena per gli alunni e nuove disposizioni sui tamponi per gli studenti. Sono queste le due principali nuove regole sulla scuola che stanno mettendo a punto i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza. I provvedimenti, già discussi in queste ore dai tecnici e che potrebbero approdare già nel Cdm in programma per oggi, punterebbero a semplificare il sistema. Si sta anche lavorando per trovare il modo di fornire le mascherine Ffp2 agli studenti di medie e superiori che si trovano in regime di autosorveglianza. Si attende poi una circolare o un decreto per chiudere il cerchio. Il tracciamento saltato Ieri si è svolto un vertice tra Bianchi e il presidente del ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Revisione dei tempiper gli alunni edisposizioni suiper gli studenti. Sono queste le due principalisullache stanno mettendo a punto i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi eSalute Roberto Speranza. I provvedimenti, già discussi in queste ore dai tecnici e che potrebbero approdare già nel Cdm in programma per oggi, punterebbero a semplificare il sistema. Si sta anche lavorando per trovare il modo di fornire leFfp2 agli studenti di medie e superiori che si trovano in regime di autosorveglianza. Si attende poi una circolare o un decreto per chiudere il cerchio. Il tracciamento saltato Ieri si è svolto un vertice tra Bianchi e il presidente del ...

Advertising

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - amendolaenzo : La visita al Governo tedesco è stato un momento di confronto importante. È tempo di un'Europa sempre più ambiziosa,… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - juricastellani : RT @lefrasidiosho: Italiani in tilt con le nuove regole sul #greenpass - infoitinterno : Le nuove regole della scuola: in arrivo il protocollo su tamponi, mascherine e quarantena -