La democrazia è esportabile | ma non sempre e ovunque sia indispensabile

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Afghanistandi Angela Casilli * La crisi afghana ripropone l’eterno problema della esportabilità o meno dellae del ruolo dell’Occidente. Premesso che laè una creazione della cultura e della civiltà occidentale, laè certamentema ciò sottintende l’adozione più o meno impositiva di un modello politico e culturale eurocentrico, none dfattibile. In questa ottica e, per meglio chiarire quanto premesso, occorre scomporre il concetto dinei suoi due elementi costitutivi che sono la componente liberale, nel senso che libera il demos, il popolo, dall’oppressione, dal dispotismo e la componente democratica che dà potere, forza al demos, al popolo. Ne consegue che la esportabilità della ...