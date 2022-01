Isfoa | laurea HC a Fausto Desalu | campione olimpico a Tokyo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) II magnifico rettoreStefano Masullo ha conferito all’olimpionico Eseosa Fostineil Diploma diHonoris Causa in Teoria e Metodologia dell’Allenamento. Titolo rilasciato dalla Facoltà di Scienze Sociali e Tecniche dello Sport di– Istituto Superiore di Finanza ed Organizzazione Aziendale – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Il conferimento è avvenuto sabato 4 dicembre 2021 a Milano. Teatro la prestigiosa, storica ed esclusiva Aula Magna SIAM – Società Incoraggiamento Arti e Mestieri 1838. Sede del Circolo Unificato dell’Esercito Palazzo Cusani – Ministero della Difesa. L’atleta è vincitore della Medaglia d’Oro anella disciplina della Staffetta 4×100. Eseosa Fostine, nato nel 1994, è un velocista italiano. Detiene, insieme ...

