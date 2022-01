“Io guarita dal Covid ma mai certificata dalla Asl | ora rischio di restare senza green pass” I medici liguri suggeriscono una “sanatoria nazionale”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Da una parte il ministero della Salute raccomanda di farare quattro mesi tra il contagio e la terza dose del vaccino (fissando a sei mesi dal primo tampone negativo dopo l’infezione la scadenza delrafforzato), dall’altra si moltiplicano i casi dei “guariti fantasma”. Persone, come la genovese Ilaria Marenco, rimaste a casa in quarantena dopo aver scoperto l’esito positivo di un tampone che però non è mai stato riconosciuto dai sistemi regionali causa del ritardato o mancato tracciamento. Positivi e con sintomi nella realtà ma, appunto, mai registrati dal sistema sanitario come tali per incapacità delle squadre per i tamponi domiciliari di reggere il ritmo della crescita dei contagi. Prima che i tamponi effettuati da farmacie edi base, negli scorsi giorni, venissero riconosciuti come validi dal ...

, e non solo clinicamente. Anchepunto di vista "legale", perch in possesso di un tampone negativo effettuato non in modalità fai da te, ma in un centro del sistema sanitario regionale. ...Il totale dei contagiativirus è stato finora di 9.418.256. Rapporto ricoverati con sintomi/... 644.007 , lo 1,19% della popolazione over 12da al massimo 6 mesi. 49.347.599 , il 91,37% ...Dalla prossima settimana qualche regione passerà in zona arancione. Visto l'aumentare dei casi, è opportuno chiamare alla responsabilità di tutti i cittadini.I guariti pareggiano i positivi: è la prima volta da oltre un mese, da quando Omicron ha preso a correre in Molise. Nel bollettino diramato ieri dall’Asrem, 482 nuovi casi e 481 negativizzazioni. Il n ...