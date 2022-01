Il Pg della Cassazione: 'Dalla saldatura tra no - vax e estrema destra i nuovi rischi di terrorismo' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pademia, Covid, No - Vax, complottisti, Qanon e fascisti. Nel settore dell'eversione e del terrorismo 'va colto a fondo il possibile mutamento di segno delle politiche radicali antagoniste. Esse non ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pademia, Covid, No - Vax, complottisti, Qanon e fascisti. Nel settore dell'eversione e del'va colto a fondo il possibile mutamento di segno delle politiche radicali antagoniste. Esse non ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - SimoneAlliva : In Italia nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi volontari. 118 sono #donne, di cui 102 assassinate in ambito fam… - Errorigiudiziar : Delle 1900 segnalazioni che ogni anno arrivano al Procuratore Generale della #Cassazione, solo il 5% si traduce in… - mapiele : RT @Cavacecio: Corte di Cassazione, per depositare un documento di denuncia contro le decisioni governative di limitazione dei diritti cost… - COM7903LELLO : @danielamartani Io stamattina ho dovuto sentire alla cerimonia della corte di cassazione, l'apertura dell'anno giud… -