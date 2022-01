I virologi litigano pure sul voto per il Quirinale con il drive-in. Scontro a distanza tra Pregliasco e Bassetti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Distanti anche sulla proposta di far votare, per l’elezione del presidente della Repubblica, i grandi elettori positivi in un drive-in fuori la Camera. Anche in quest’occasione Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti esprimono pareri diversi. voto in drive-in, Pregliasco favorevole «Certamente il voto in drive-in per i parlamentari positivi al Covid può essere una soluzione». È il parere del virologo Pregliasco. Del resto «noi spostiamo i pazienti per esigenze cliniche, quindi si possono attuare modalità per garantire la sicurezza». LEGGI ANCHE Quirinale, votino anche i positivi: passa l'ordine del giorno di FdI e FI. Solo 4 i voti contrari Il risiko di Palazzo Chigi se Draghi andasse al Colle: i 'desiderata' dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Distanti anche sulla proposta di far votare, per l’elezione del presidente della Repubblica, i grandi elettori positivi in un-in fuori la Camera. Anche in quest’occasione Fabrizioe Matteoesprimono pareri diversi.in-in,favorevole «Certamente ilin-in per i parlamentari positivi al Covid può essere una soluzione». È il parere del virologo. Del resto «noi spostiamo i pazienti per esigenze cliniche, quindi si possono attuare modalità per garantire la sicurezza». LEGGI ANCHE, votino anche i positivi: passa l'ordine del giorno di FdI e FI. Solo 4 i voti contrari Il risiko di Palazzo Chigi se Draghi andasse al Colle: i 'desiderata' dei ...

