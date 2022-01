Fuga di monossido di carbonio in una abitazione: marito, moglie e i tre figli portati a sirene spiegate in ospedale (Di venerdì 21 gennaio 2022) SENIGALLIA - Le sirene e le corse a tutto gas. Tanta paura a Senigallia dove cinque persone - marito, moglie e i loro tre figli - sono stati portati all'ospedale di Torrette a causa di una Fuga di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 gennaio 2022) SENIGALLIA - Lee le corse a tutto gas. Tanta paura a Senigallia dove cinque persone -e i loro tre- sono statiall'di Torrette a causa di unadi ...

Advertising

v_senigallia : Fuga di gas in via Mercantini: famiglia in ospedale per intossicazione da monossido - lanuovariviera : Marche, fuga di monossido di carbonio. Intera famiglia finisce in ospedale, anche tre bimbi - AnsaMarche : Fuga monossido in casa, coppia e tre bimbi in ospedale. Senigallia, sul posto 118 e Vvf. Intossicazioni sarebbero l… -