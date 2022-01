Formia, al via la distribuzione di Ffp2 alle scuole (Di venerdì 21 gennaio 2022) Formia – Al via da oggi la distribuzione di Ffp2 alle scuole di Formia. Grazie al supporto della Protezione Civile Ver Sud Pontino sarà consegnata una prima tranche di mascherine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Saranno presenti il sindaco Gianluca Taddeo, l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e quello alle scuole Fabio Papa. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato negli istituti, verrà effettuata una ulteriore rimodulazione delle consegne con il coordinamento dell’amministrazione comunale. Un’azione sinergica che era stata già annunciata dal primo cittadino durante il recente vertice in Prefettura. “Ci siamo attivati con urgenza per fornire il massimo supporto agli istituti del nostro territorio – ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022)– Al via da oggi ladidi. Grazie al supporto della Protezione Civile Ver Sud Pontino sarà consegnata una prima tranche di mascherine nelleprimarie e secondarie di primo grado. Saranno presenti il sindaco Gianluca Taddeo, l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e quelloFabio Papa. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato negli istituti, verrà effettuata una ulteriore rimodulazione delle consegne con il coordinamento dell’amministrazione comunale. Un’azione sinergica che era stata già annunciata dal primo cittadino durante il recente vertice in Prefettura. “Ci siamo attivati con urgenza per fornire il massimo supporto agli istituti del nostro territorio – ...

