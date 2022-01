Empoli, positivo un componente del gruppo squadra (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Il soggetto è già stato posto in isolamento Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il soggetto è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Il soggetto è già stato posto in isolamentoFootball Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di undel. Il soggetto è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

