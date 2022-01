Covid, c’è anche la bambola con mascherina e test fai da te (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – mascherina, termometro a raggi infrarossi e test fai da te. In tempi di Covid anche i produttori di giocattoli si adeguano. L’ultima bambola di Nenuco ha tutti gli accessori per verificare se è malata, anche di Coronavirus. “Il regalo migliore che potessi fare a mia figlia di quattro anni in questo periodo di pandemia – si legge tra le recensioni su Amazon – . Ho apprezzato particolarmente la presenza di pistola misura temperatura e tampone che, premendo il tasto, passa da positivo a negativo, oltre alla mascherina. Tutti oggetti che prima della pandemia non si erano mai visti”. Tra gli accessori anche una siringa che, immaginiamo, sia per fare il vaccino, prima dose o booster che sia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) –, termometro a raggi infrarossi efai da te. In tempi dii produttori di giocattoli si adeguano. L’ultimadi Nenuco ha tutti gli accessori per verificare se è malata,di Coronavirus. “Il regalo migliore che potessi fare a mia figlia di quattro anni in questo periodo di pandemia – si legge tra le recensioni su Amazon – . Ho apprezzato particolarmente la presenza di pistola misura temperatura e tampone che, premendo il tasto, passa da positivo a negativo, oltre alla. Tutti oggetti che prima della pandemia non si erano mai visti”. Tra gli accessoriuna siringa che, immaginiamo, sia per fare il vaccino, prima dose o booster che sia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

