ANM | manutenzione gallerie | oggi e domani tratta limitata per la Linea 1 della Metropolitana

(Di venerdì 21 gennaio 2022)parziale Piscinola – Dante a partire dalle ore 14 di venerdì 21 e per tutta la giornata di sabato 22 Gennaio. Ecco gli orari delle prime e delle ultime corse. Anm comunica che, per consentire interventi distraordinariagalleria nellaToledo – Brin, dalle ore 14 di venerdì

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ANM manutenzione

NapoliToday

informa che, per consentire interventi distraordinaria della galleria nella tratta Toledo - Brin della Linea 1 della metropolitana di Napoli, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 21 ......di confronto con i responsabili giustizia delle varie forze politiche' e più interlocuzioni con,... come di altri istituti, nonostante lastraordinaria in atto. Indecoroso e avvilente ...Anm informa che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria della galleria nella tratta Toledo-Brin della Linea 1 della metropolitana di Napoli, a partire dalle ore 1 ...