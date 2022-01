Al Quirinale Mattarella bis o Draghi. Berlusconi il più divisivo. Un Sondaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chi vorrebbero gli italiani al Quirinale? Un Mattarella bis o l’elezione al Colle del premier Mario Draghi soddisferebbero molti, mentre il nome di Berlusconi vedrebbe contrari più del 60 per cento degli intervistati. Un nuovo Sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha misurato il grado di soddisfazione riguardo ai principali nomi che sono circolati per ricoprire il ruolo di capo dello stato. Sfoglia la gallery qui sopra Le opinioni sui papabili presidenti Una rielezione di Sergio Mattarella soddisferebbe il 65,1 per cento, segue Draghi con il 57,1 per cento, quindi Paolo Gentiloni (38,3 per cento), Emma Bonino (32,2 per cento), Marta Cartabia (29,0 per cento), Silvio Berlusconi (25,7 per cento), Maria ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chi vorrebbero gli italiani al? Unbis o l’elezione al Colle del premier Mariosoddisferebbero molti, mentre il nome divedrebbe contrari più del 60 per cento degli intervistati. Un nuovorealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha misurato il grado di soddisfazione riguardo ai principali nomi che sono circolati per ricoprire il ruolo di capo dello stato. Sfoglia la gallery qui sopra Le opinioni sui papabili presidenti Una rielezione di Sergiosoddisferebbe il 65,1 per cento, seguecon il 57,1 per cento, quindi Paolo Gentiloni (38,3 per cento), Emma Bonino (32,2 per cento), Marta Cartabia (29,0 per cento), Silvio(25,7 per cento), Maria ...

