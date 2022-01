Vodafone introducendo le iSim dice addio alle Sim ed eSim | tutta un’altra cosa

(Di giovedì 20 gennaio 2022), Qualcomm Technologies e Thales hanno mostrato al mondo, in esclusiva, il primo prototipo difunzionante, un passo verso l’abbandono delle sim fisiche per smartphone, questa volta per sempre.SIM fisiche – computermagazine.it Quella che vi stiamo per illustrare è molto probabilmente una modifica di ciò che tanto conoscete e che cambierà radicalmente. Si tratta di una nuova tecnologia che promette di di trasferire l’intera funzionalità di una scheda telefonica, nel processore principale di uno smartphone o tablet, così da non dover occupare un posticino a lato, o sotto alla batteria dello smartphone, come avviene con i modelli di adesso. La, la sim che abbandona lo stato fisico per intenderci, è conforme...

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone introducendo

