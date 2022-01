Tiziana Panella, la malattia che l’ha devastata: “Piango di paura” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tiziana Panella racconta la sua esperienza con il Covid. Ecco cosa è successo. Tiziana Panella è una giornalista originaria della Campania che dopo la collaborazione con Il Mattino e Il Corriere del Mezzogiorno, inizia la sua carriera in tv come autrice. In questo periodo collabora con Chi l’ha visto? I fatti tuoi e Indagine. Tiziana Panella su La7 – Immagine presa da FacebookDopo una breve esperienza come conduttrice a Chi l’ha visto? e con Michele Santoro per il programma Il raggio verde, passa a La7 in cui conduce il Tg. Su questa rete ha condotto anche Omnibus, Le vite degli altri e Coffee break. Ora conduce Tagadà. Da poco è stata protagonista di una brutta vicenda con il Covid-19 che la giornalista ha vissuto in prima persona e ... Leggi su topicnews (Di giovedì 20 gennaio 2022)racconta la sua esperienza con il Covid. Ecco cosa è successo.è una giornalista originaria della Campania che dopo la collaborazione con Il Mattino e Il Corriere del Mezzogiorno, inizia la sua carriera in tv come autrice. In questo periodo collabora con Chivisto? I fatti tuoi e Indagine.su La7 – Immagine presa da FacebookDopo una breve esperienza come conduttrice a Chivisto? e con Michele Santoro per il programma Il raggio verde, passa a La7 in cui conduce il Tg. Su questa rete ha condotto anche Omnibus, Le vite degli altri e Coffee break. Ora conduce Tagadà. Da poco è stata protagonista di una brutta vicenda con il Covid-19 che la giornalista ha vissuto in prima persona e ...

Advertising

CamilloDiFabio : #tagadala7 Tiziana Panella in buona forma, finalmente! - Sandro_sr74 : @tagadala7 in sintesi :Tiziana Panella, ho un tassativo devo andare in pubblicità. Ho un tassativo devo andare in p… - La7tv : Appuntamento con Tiziana Panella e il suo @tagadala7 alle 14:20. Qui gli ospiti della puntata di oggi. #tagada… - Moni5Moni : Tiziana Panella chiederai a #Bassetti qualcosa in merito alla circolare di #Pregliasco? #tagadala7 - lina_palmese : Ditela la verità @tagadala7 Tiziana Panella -