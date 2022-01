Tennis, Jannik Sinner: “Ero tranquillo, contento della mia prestazione. Prossimo turno? Più si va avanti, più le sfide sono difficili” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Obiettivo raggiunto, senza particolari problemi, per Jannik Sinner, impegnato quest’oggi al secondo turno degli Australian Open contro l’americano Steve Johnson; l’altoatesino ha risolto la pratica in tre set: 6-2, 6-4, 6-3. L’azzurro ha dunque conquistato l’accesso al terzo turno, nel quale dovrà affrontare il giapponese Taro Daniel (che a sua volta ha superato Andy Murray): sinora nessun precedente tra i due, il che rende ancora più affascinante la sfida. Le parole di Jannik Sinner riportate da SuperTennis mostrano la soddisfazione dell’italiano per la sua prestazione e per il Tennis espresso: “Era importante iniziare bene, abbiamo aspettato entrambi tanto, dovevo entrare in campo molto concentrato. La vittoria del primo set mi ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Obiettivo raggiunto, senza particolari problemi, per, impegnato quest’oggi al secondodegli Australian Open contro l’americano Steve Johnson; l’altoatesino ha risolto la pratica in tre set: 6-2, 6-4, 6-3. L’azzurro ha dunque conquistato l’accesso al terzo, nel quale dovrà affrontare il giapponese Taro Daniel (che a sua volta ha superato Andy Murray): sinora nessun precedente tra i due, il che rende ancora più affascinante la sfida. Le parole diriportate da Supermostrano la soddisfazione dell’italiano per la suae per ilespresso: “Era importante iniziare bene, abbiamo aspettato entrambi tanto, dovevo entrare in campo molto concentrato. La vittoria del primo set mi ha ...

