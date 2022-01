Sonia Bruganelli al veleno contro Adriana Volpe: “Quando parlo …” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere per la sua schiettezza e proprio di recente ha rilasciato una particolare e lunga intervista al settimanale Chi all’interno della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato di varie persone. Stiamo nello specifico parlando di Sonia Bruganelli, opinionista del programma condotto da Signorini. Ma, quali sono state le sue parole? L’esperienza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip Se da una parte quella al GF Vip è stata per Sonia Bruganelli una meravigliosa ed indimenticabile esperienza ecco che allo stesso tempo sarà anche l’ultima. La moglie di Paolo Bonolis nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha infatti ringraziato Signorini per averle dato questa opportunità ma ha voluto precisare che il prossimo anno non tornerà a ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere per la sua schiettezza e proprio di recente ha rilasciato una particolare e lunga intervista al settimanale Chi all’interno della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato di varie persone. Stiamo nello specifico parlando di, opinionista del programma condotto da Signorini. Ma, quali sono state le sue parole? L’esperienza dial Grande Fratello Vip Se da una parte quella al GF Vip è stata peruna meravigliosa ed indimenticabile esperienza ecco che allo stesso tempo sarà anche l’ultima. La moglie di Paolo Bonolis nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha infatti ringraziato Signorini per averle dato questa opportunità ma ha voluto precisare che il prossimo anno non tornerà a ...

Advertising

paradise5513 : RT @Ypila18: La bruganelli da dell'incoerente a Miriana e la crítica se piange, ma se a piangere è soleil si becca l'immunità...invece in l… - fanpage : #Gfvip, Sonia Bruganelli annuncia: 'L'anno prossimo non ci sarò' - ParliamoDiNews : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti: “Sei piccola, piccola e dici grandi bugie” #adriana #volpe #sonia… - piratessa71 : @GrandeFratello estratto dell'intervista a sonia bruganelli da chi magazine: '...mentre Delia che entra in Casa per… - barbaradella : RT @fabiofabbretti: Sonia Bruganelli in copertina su Chi di Signorini per informare il pubblico che non è cattiva ma ha un cuore di panna.… -