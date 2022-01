Ricette Chloe Facchini | torta di pane e pere al vino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una ricetta del recupero ed è ladidi, una vera delizia da non perdere. E’ una delleE’ sempre mezzogiorno del 20 gennaio 2022, una ricetta per consumare ilsecco che possiamo grattugiare, per evitare che amaretti e cioccolato fondente siano inutilizzati ma diciamo anche che questadie cioccolato diè perfetta anche se gli ingredienti li compriamo e non attendiamo che avanzino. Pochi passaggi e poi quellealcosì golose su soffice panna montata. Ecco la ricetta delladi, amaretti, cioccolato fondente,e ...