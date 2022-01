Quirinale | Renzi | “Qui | Quo | Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Corsa al, “ieri non è successo assolutamente niente. La sinistra ha fatto unstrano, da Qui, Quo, Qua. Se ziosi èda un lato, Qui, Quo, Qua hanno fatto lo”. Così Matteoa radio Leopolda riferendosi alla riunione di ieri di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza e a Silvio. “Qualcuno ha scritto ‘è rimasto male perché non l’hanno chiamato’. Hanno fatto bene Letta, Speranza e Conte. Questo non è il metodo, scegliere un hashtag. Io vorrei scegliere un presidente”, ha aggiunto l’ex premier sottolineando: “di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modalità. Ma quando l’altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - ParliamoDiNews : Quirinale, Renzi “Berlusconi verso ritiro, vediamo come” – Libero Quotidiano #quirinale #renzi #ritiro #vediamo… - ParliamoDiNews : Quirinale: Renzi, `tra una settimana sarà tutto finito` – Libero Quotidiano #quirinale #renzi #settimana #sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Il voto sul prossimo inquilino delsi avvicina e il centrodestra , per l'occasione unito come un sol uomo, chiede lo stralcio ... La delega didel 2014 (che il nuovo ddl copia) per ...Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Radio Leopolda. 'Non sono particolarmente preoccupato perchè mancano pochi giorni, è normale e fisiologico che certe dinamiche richiedano antiche ...Roma, 20 gen L'Ordine del giorno approvato dalla Camera per il voto dei grandi elettori positivi "è sacrosanto". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a pr ...Roma, 20 gen "Qualcuno ha scritto, Renzi è rimasto male perchè non l'hanno chiamato. Hanno fatto bene Enrico Letta, Speranza e Conte. Questo non è il metodo, sc ...