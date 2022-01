**Quirinale: in attesa del Cav qualcosa si muove, Conte vede Salvini, Letta 'nome condiviso'** (2) (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Rientra in questo schema anche il Mattarella bis. "Magari", ha detto Letta alcuni giorni fa ricordando però l'indisponibilità del presidente a un secondo mandato. E poi c'è la terza opzione: quella di un nome autorevole e terzo. Super partes, come ha ribadito oggi il segretario. Come lo è stato Mattarella negli anni al Colle, come lo fu Ciampi che è il modello più vicino. Tra i parlamentari dem non vengono iscritte a questa categoria personalità come Elisabetta Casellati che è di centrodestra o Letizia Moratti. Diverse sarebbero figure come quella di Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato o anche Franco Frattini. "Di fronte all'assalto al Colle del centrodestra - ha detto Letta oggi a Radio Immagina - abbiamo dovuto trovare l'equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con il centrodestra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Rientra in questo schema anche il Mattarella bis. "Magari", ha dettoalcuni giorni fa ricordando però l'indisponibilità del presidente a un secondo mandato. E poi c'è la terza opzione: quella di unautorevole e terzo. Super partes, come ha ribadito oggi il segretario. Come lo è stato Mattarella negli anni al Colle, come lo fu Ciampi che è il modello più vicino. Tra i parlamentari dem non vengono iscritte a questa categoria personalità come Elisabetta Casellati che è di centrodestra o Letizia Moratti. Diverse sarebbero figure come quella di Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato o anche Franco Frattini. "Di fronte all'assalto al Colle del centrodestra - ha dettooggi a Radio Immagina - abbiamo dovuto trovare l'equilibrio per respingere questo assalto e trovare i canali di comunicazione con il centrodestra ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: in attesa del Cav qualcosa si muove, Conte vede Salvini, Letta 'nome condiviso'** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: in attesa del Cav qualcosa si muove, Conte vede Salvini, Letta 'nome condiviso'**... - rassegnally : #UnPostoAlColle Sintesi quotidiana della soap #Quirinale by @fede_ulivieri. Episodio 15: è un momento di stallo, t… - DivergentNoire : RT @wushurabbit: Come è possibile che in uno Stato democratico ci sia, da un lato, la sospensione di 'medici che non hanno seguito il proto… - 273_333 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Visto che ululate dimissioni di speranza e intanto portate candidato al Quirinale un con… -