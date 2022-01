PON “Grenne” | un’occasione da non poerdere per educare i più giovani alla sostenibilità ed assicurarci un futuro migliore

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Avviso pubblico del 27 dicembre 2021, finalizzatorealizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazionetransizione ecologica, rappresenta non solo una grande occasione per “spostare” la didattica fuori dalle quattro mura delle aule, ma, soprattutto, incarna la possibilità di forgiare una nuova “coscienza verde” in coloro che saranno gli abitanti di un pianeta, la Terra, in una crisi climatica senza precedenti. Se, invero, le vecchie generazioni non hanno ancora capito l’importanza di certe tematiche, quali il riciclo dei rifiuti, la mobilità “green”, la lotta agli sprechi di cibo – per citarne alcuni – tutti visceralmente collegati ai cambiamenti climatici, è, dunque, fondamentale “investire” sui più, nella speranza che, rispettosi dell’ambiente, riusciranno a prendersi cura della propria ...