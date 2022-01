Pistole e minacce per rapinare i coetanei: in manette i rapper Baby Gang e Neima Ezza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen — In manette i rapper Zaccaria Mouhub, in arte Baby Gang , e Amine Ez Zaaraoui, in arte Neima Ezza. La Polizia di Stato e i carabinieri hanno arrestato i due «italiani di seconda generazione» più famosi della scena rap italica e un terzo ragazzo di 18 anni su ordine del gip di Milano perché accusati, a vario titolo, di 4 rapine commesse nei confronti di adolescenti a Milano e provincia. Evidentemente, non riuscendo a guadagnare con musica di scarsa qualità, ai due non rimaneva altro da fare che derubare i passanti. Il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere per Baby Gang; Neima Ezza e il diciottenne sono agli arresti domiciliari. Le indagini coordinate dal pm Leonardo Lesti hanno permesso di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen — InZaccaria Mouhub, in arte, e Amine Ez Zaaraoui, in arte. La Polizia di Stato e i carabinieri hanno arrestato i due «italiani di seconda generazione» più famosi della scena rap italica e un terzo ragazzo di 18 anni su ordine del gip di Milano perché accusati, a vario titolo, di 4 rapine commesse nei confronti di adolescenti a Milano e provincia. Evidentemente, non riuscendo a guadagnare con musica di scarsa qualità, ai due non rimaneva altro da fare che derubare i passanti. Il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere pere il diciottenne sono agli arresti domiciliari. Le indagini coordinate dal pm Leonardo Lesti hanno permesso di ...

