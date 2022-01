Pavia | omicidio di Gigi Bici | arrestata la donna che trovò il cadavere

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In manette per tentata estorsione Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne di Calignano che lo scorso 20 dicembreil corpo senza vita del commerciante. L’arresto è arrivato dopo la perquisizione della sua villa

... 44 anni, la fisioterapista di Calignano di Cura Carpignano () davanti alla cui casa lo scorso ... L'inchiesta 'proseguira' non solo al fine di individuare gli autori materiali dell'ma ...Il caso di Cronaca Nera è seguito dalla procura di. Arrestata la donna che ha trovato il corpo di Gigi Bici Il corpo di Luigi Criscuolo , conosciuto da tutti con il soprannome di Gigi Bici, è ...Barbara Pasetti, responsabile del ritrovamento del cadavere di Luigi Criscuolo, alias Gigi Bici, è stata portata in carcere per tentata estorsione.A un mese dal macabro ritrovamento del corpo di “Gigi Bici” è stata arrestata Barbara Pasetti, la mamma del bimbo che lo ha trovato morto davanti al cancello di ingresso della loro villa, alla frazion ...