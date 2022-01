Mentana | ho avuto il covid | torno a condurre il TgLa7

Advertising

Adnkronos : #Mentana torna a condurre il Tg dopo il #Covid: 'Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa for… - telodogratis : Mentana: “Ho avuto covid, oggi torno a condurre Tg” - CiccioniSe : RT @LaStampa: Mentana, ho avuto il Covid e oggi torno al tg: io fortunato grazie alle tre dosi di vaccino - LaStampa : Mentana, ho avuto il Covid e oggi torno al tg: io fortunato grazie alle tre dosi di vaccino - il_piccolo : Mentana, ho avuto il Covid e oggi torno al tg: io fortunato grazie alle tre dosi di vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana avuto

Enrico, direttore del TgLa7, hail covid e oggi 20 gennaio torna a condurre l'edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto mezione è per ...'Hoil covid, torno a condurre il Tg'. Enrico, direttore del Tg La7, torna a condurre l'edizione delle 20 dopo lo stop forzato legato al covid. 'Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo ...ROMA. Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha avuto il covid e oggi 20 gennaio torna a condurre l'edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto mezion ...Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha avuto il covid e oggi 20 gennaio torna a condurre l'edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto mezione è pe ...