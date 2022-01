Massa di imbecilli | mettete la mascherina L' invettiva del giornalista in diretta contro i no vax

Advertising

Il conduttore televisivo messicano Leonardo Schwebel in diretta televisiva ha perso le staffe contro i no vax. "di, mettete la mascherina sul viso, non è difficile!", ha urlato davanti alla telecamera contro coloro che in Messico si oppongono alla vaccinazione e non usano in modo appropriato le ...di, mettete la mascherina sul viso, non è difficile!', ha urlato Leonardo Schwebel davanti alla telecamera in una arringa appassionata contro coloro che in Messico (e non solo) si ...Il conduttore televisivo messicano Leonardo Schwebel in diretta televisiva ha perso le staffe contro i no vax. 'Massa di imbecilli, mettete ...Massa di imbecilli, mettetevi quella dannata mascherina sul viso! . Leonardo Schwebel, è un conduttore di un notiziario tv .... Un'esplosione di rabbia: guardando fisso in camera, se l'è presa con tut ...