Marcell Jacobs rompe con Fedez Battaglia legale per la gestione dell’immagine del campione azzurro | “Pronti a fargli causa”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono passati appena 6 mesi dal trionfo dialle Olimpiadi di Tokyo e già c’èattorno alla sua immagine. Stando a quanto rivelato dal Sole 24 Ore, ilolimpionico ha deciso di lasciare la Doom, l’agenzia che cura l’immagine di alcuni vip ed è di proprietà di, gestita dalla madre Anna Maria Berrinzaghi. E il caso non è chiuso. La Doom, infatti, sarebbe pronta a far, anche se fonti vicine all’atletadicono che non ci sarebbe mai stato un contratto scritto. L’artista milanese dunque impugnerà la risoluzione unilaterale del contratto esercitata dal velocista bresciano pronto ad approdare alla londinese Nexthing di Luca Oddo e Luca Scolari. Eppure l’accordo trasarebbe dovuto ...

E' finito il rapporto lavorativo trae Fedez. Non tutti sanno che il velocista azzurro ed il rapper italiano erano legati da un contratto: l'immagine del campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4 100, infatti, ...si allena a Tenerife per il rientro in pista dopo il doppio oro olimpico di Tokyo, ma a prepararsi in questi giorni è anche il suo staff legale. Il re dei 100 e della 4x100, che a ...Troppo veloce per Fedez. Marcell Jacobs rompe con l'agenzia del rapper, la Doom, che curava la sua immagine. Il campione olimpico è entrato nella squadra della Nexthing, gruppo ...Marcell Jacobs pronto a tornare in pista ad inizio febbraio ha divorziato dall’agenzia di Fedez. Una vicenda che rischia seriamente di finire in tribunale. Fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe mai pot ...