Lotta, al via gli Assoluti: sabato 22 e domenica 23 al PalaPellicone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Lotta, in programma sabato 22 e domenica 23 gennaio al PalaPellicone di Ostia. Le gare inizieranno in entrambi giorni alle 10:00 e prevedono la partecipazione di 275 atleti, suddivisi nei tre stili (GR, F e SL) e nelle 30 categorie di peso totali. sabato sarà il turno della Lotta greco romana, mentre domenica toccherà allo stile libero maschile e femminile. Sempre per ogni stile, saranno premiate anche le società sportive che faranno più punti, decretando i podi italiani delle squadre 2022. “L’evento è aperto al pubblico con una capienza ridotta al 35% e, naturalmente, previa esibizione del green pass rafforzato. Sarà possibile seguire tutto il campionato in diretta streaming dalla Home Page del sito ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italianidi, in programma22 e23 gennaio aldi Ostia. Le gare inizieranno in entrambi giorni alle 10:00 e prevedono la partecipazione di 275 atleti, suddivisi nei tre stili (GR, F e SL) e nelle 30 categorie di peso totali.sarà il turno dellagreco romana, mentretoccherà allo stile libero maschile e femminile. Sempre per ogni stile, saranno premiate anche le società sportive che faranno più punti, decretando i podi italiani delle squadre 2022. “L’evento è aperto al pubblico con una capienza ridotta al 35% e, naturalmente, previa esibizione del green pass rafforzato. Sarà possibile seguire tutto il campionato in diretta streaming dalla Home Page del sito ...

