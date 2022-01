Lavoro: 8 pratiche per vivere bene in hybrid working (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lo sviluppo delle competenze è la chiave per fronteggiare la trasformazione digitale secondo 9 responsabili delle risorse umane su 10; allo stesso modo il 94% dei dipendenti, sempre più sensibili e attenti dopo quasi due anni di pandemia, si dichiara pronto a seguire autonomamente percorsi formativi per adattarsi ai cambiamenti su ruoli e competenze. Il Cegos observatory barometer 2021 ha rilevato, inoltre, l'incremento generalizzato dell'utilizzo della formazione online a seguito dell'emergenza sanitaria e confermato che le competenze da padroneggiare in via prioritaria sono remote management, comunicazione digitale e capacità di adattamento. In questo inizio di 2022 in cui occorre trovare un nuovo equilibrio tra il Lavoro da remoto con quello in presenza, che sia per due/tre giorni la settimana o anche meno, ciò che conta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Lo sviluppo delle competenze è la chiave per fronteggiare la trasformazione digitale secondo 9 responsabili delle risorse umane su 10; allo stesso modo il 94% dei dipendenti, sempre più sensibili e attenti dopo quasi due anni di pandemia, si dichiara pronto a seguire autonomamente percorsi formativi per adattarsi ai cambiamenti su ruoli e competenze. Il Cegos observatory barometer 2021 ha rilevato, inoltre, l'incremento generalizzato dell'utilizzo della formazione online a seguito dell'emergenza sanitaria e confermato che le competenze da padroneggiare in via prioritaria sono remote management, comunicazione digitale e capacità di adattamento. In questo inizio di 2022 in cui occorre trovare un nuovo equilibrio tra ilda remoto con quello in presenza, che sia per due/tre giorni la settimana o anche meno, ciò che conta a ...

