Informazione, i "giornali d'idee" non sono reliquie del passato. I dati del Secolo d'Italia lo dimostrano (Di giovedì 20 gennaio 2022) sono almeno due le conclusioni da trarre dall'analisi dei lusinghieri dati registrati dal Secolo d'Italia, sia relativamente all'incremento del numero dei lettori sia a quello della raccolta pubblicitaria. La prima: i giornali d'idee, quelli che un tempo costituivano l'orgogliosa riserva dei quotidiani di partito, conservano una loro ragion d'essere nel panorama editoriale. La seconda, più generale, ci dice che aveva torto chi vedeva nell'affermarsi della Rete e nella tracimazione dell'Informazione via social, soprattutto presso i giovani, la fine del giornalismo tradizionale. Sul primo aspetto, i dati di diffusione pubblicati testimoniano che la vitalità di una testata non risulta affatto incrinata né tantomeno compromessa dalla sua ...

