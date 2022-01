In arrivo il Dpcm con l’obbligo del Green Pass per i negozi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Debutta oggi l’obbligo del Green Pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista. Dal primo febbraio, poi, sarà richiesto da quasi tutti i negozi, tranne quelli che forniscono beni essenziali: farmacie, alimentari, edicole, distributori di carburante, ottici, mercati, negozi di prodotti per animali. Il Dpcm sarà firmato oggi – spiega il Corriere. Ma già si ipotizzano nuovi interventi di allentamento, chiesti dalle Regioni. Ieri è cominciato il confronto tra ministero della Salute e dirigenti regionali per rivedere il sistema dei colori. A patto, però, che il rallentamento in atto della curva dei contagi continui e si assesti verso un appiattimento. Ieri sono stati registrati 192.320 nuovi contagi e ancora tanti decessi: 380, dei quali 70 solo in Lombardia. In calo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Debutta oggidelbase per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista. Dal primo febbraio, poi, sarà richiesto da quasi tutti i, tranne quelli che forniscono beni essenziali: farmacie, alimentari, edicole, distributori di carburante, ottici, mercati,di prodotti per animali. Ilsarà firmato oggi – spiega il Corriere. Ma già si ipotizzano nuovi interventi di allentamento, chiesti dalle Regioni. Ieri è cominciato il confronto tra ministero della Salute e dirigenti regionali per rivedere il sistema dei colori. A patto, però, che il rallentamento in atto della curva dei contagi continui e si assesti verso un appiattimento. Ieri sono stati registrati 192.320 nuovi contagi e ancora tanti decessi: 380, dei quali 70 solo in Lombardia. In calo ...

