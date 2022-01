Il successo è una cosa semplice (Di giovedì 20 gennaio 2022) Idee chiare, parole poche. Il minimalismo di Khaby Lame si rispecchia nei tratti essenziali dei disegni di Pietro B. Zemelo che ha tradotto in tavole la vita (romanzata dallo sceneggiatore Giulio D’Antona) del secondo tiktoker più seguito al mondo. Super Easy, il titolo del graphic novel, in libreria da fine gennaio. In stile giapponese perché i manga sono da sempre la lettura preferita da Khaby. Immagini in bianco e nero per un fenomeno che ha reinventato il basic: video senza parole, qualche gesto, un paio di espressioni. La sua firma digitale. L’eroe di Super Easy (Mondadori), nelle librerie dal 18 gennaio 2022 su sceneggiatura di Giulio D’Antona e disegni di Pietro B. Zemelo, altri non è che Khaby Lame, in queste storie impegnato a lottare contro Mr. Domino, maestro delle complicazioni inutili Sfogliamo idealmente con lui le pagine per ricostruire i capitoli più importanti della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Idee chiare, parole poche. Il minimalismo di Khaby Lame si rispecchia nei tratti essenziali dei disegni di Pietro B. Zemelo che ha tradotto in tavole la vita (romanzata dallo sceneggiatore Giulio D’Antona) del secondo tiktoker più seguito al mondo. Super Easy, il titolo del graphic novel, in libreria da fine gennaio. In stile giapponese perché i manga sono da sempre la lettura preferita da Khaby. Immagini in bianco e nero per un fenomeno che ha reinventato il basic: video senza parole, qualche gesto, un paio di espressioni. La sua firma digitale. L’eroe di Super Easy (Mondadori), nelle librerie dal 18 gennaio 2022 su sceneggiatura di Giulio D’Antona e disegni di Pietro B. Zemelo, altri non è che Khaby Lame, in queste storie impegnato a lottare contro Mr. Domino, maestro delle complicazioni inutili Sfogliamo idealmente con lui le pagine per ricostruire i capitoli più importanti della ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani non è convinto del passaggio di Draghi da palazzo Chigi al Colle: 'Io ho qualche dubbio sul p… - franzrusso : “Virtualizzare le workstation”, una disciplina utile per rivoluzionare il manufacturing. In questa intervista Simo… - Paolo_Bargiggia : Il @acmilan ha avuto una reazione tutto sommato composta in seguito all'errore dell'arbitro contro lo @acspezia . E… - Nellysmack : RT @MetalHe69092042: Allora...chiariamo....se mi inserite in una lista senza il mio consenso vi blocco. Fine del film. È successo già 3 vol… - Michele06797814 : RT @rainbow20202020: Ottobre - Gennaio Quanto è successo in questi mesi! Un po' una chiusura del cerchio questa scena ?? #gfvip #fairylu #lu… -

Ultime Notizie dalla rete : successo una Si può raccontare Robert Capa oltre la guerra? ... con gli scatti realizzati durante la Guerra civile spagnola, e sull'onda di quel successo viene incaricato dalla rivista Match di seguire il Tour. Utilizzando una piccola Contax da 35mm, sale su una ...

Cose da maschi #17: Rubinetti e "manosphere" L'articolo di Matteo Botto, che trovate qui su Domani , offre una panoramica su queste " manosphere ... persino a uccidere, come è successo a Isla Vista nel 2014 e in Oregon nel 2018. Addentrarsi nella ...

Stefania Rocca, cinema, tv, un marito nella moda, due figli, il rapporto complesso con la sorella Silvia Corriere della Sera John Malkovich cacciato dall’hotel di Venezia: cosa è successo davvero dopo Le regole sono regole non importa se sei una star del cinema. John Malkovich, infatti, non è stato fatto entrare all’interno dell’hotel di lusso di Venezia Danieli a causa del suo Green Pass, il quale ...

“Thelma” di Ken Kwapis: la vera storia di Thelma Toole Il film “Thelma”, sarà diretto dal due volte candidato all’Emmy Award Ken Kwapis , noto per il suo magnifico lavoro dietro la macchina da presa in programmi come “Black AF” e “The Office”. La vera sto ...

... con gli scatti realizzati durante la Guerra civile spagnola, e sull'onda di quelviene incaricato dalla rivista Match di seguire il Tour. Utilizzandopiccola Contax da 35mm, sale su...L'articolo di Matteo Botto, che trovate qui su Domani , offrepanoramica su queste " manosphere ... persino a uccidere, come èa Isla Vista nel 2014 e in Oregon nel 2018. Addentrarsi nella ...Le regole sono regole non importa se sei una star del cinema. John Malkovich, infatti, non è stato fatto entrare all’interno dell’hotel di lusso di Venezia Danieli a causa del suo Green Pass, il quale ...Il film “Thelma”, sarà diretto dal due volte candidato all’Emmy Award Ken Kwapis , noto per il suo magnifico lavoro dietro la macchina da presa in programmi come “Black AF” e “The Office”. La vera sto ...