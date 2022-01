Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 gennaio | Tina torna a cantare | Veronica e Ezio in crisi

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Venerdì 21andrà in onda una nuova puntata del. In tale occasione vedremo che molti nodi verranno al pettine, soprattutto, per quanto riguarda. Quest’ultima ha scoperto tutto in merito al rapporto tra il suo futuro marito e Gloria, pertanto, sentirà dentro di sé che qualcosa si sia spezzato. L'articolo proviene da KontroKultura.