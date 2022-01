Ihattaren, spunta l’Ajax: la Juve può cederlo in prestito (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Il trequartista potrebbe non finire all’Utrecht Il futuro di Mohamed Ihattaren è ancora tutto da decidere. Terminata con largo anticipo la sua avventura alla Sampdoria, il calciatore di proprietà della Juve sembrava potesse ripartire dall’Utrecht. La trattativa però si è arenata negli ultimi giorni ed ecco che un altro club è piombato sulle sue tracce. Si tratta dell’Ajax che, come riportato da Giovanni Albanese, potrebbe accoglierlo in prestito dalla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Il trequartista potrebbe non finire all’Utrecht Il futuro di Mohamedè ancora tutto da decidere. Terminata con largo anticipo la sua avventura alla Sampdoria, il calciatore di proprietà dellasembrava potesse ripartire dall’Utrecht. La trattativa però si è arenata negli ultimi giorni ed ecco che un altro club è piombato sulle sue tracce. Si tratta delche, come riportato da Giovanni Albanese, potrebbe accoglierlo indalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

