Green pass per entrare in tabaccheria, oggi la decisione del governo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal primo febbraio potrebbe essere obbligatorio il Green pass anche per entrare in tabaccheria per comprare le sigarette. Il governo sta discutendo in queste ore quali attività definire essenziali e quindi esenti dall’obbligo di Green pass, e le tabaccherie sono uno dei punti di discussione più accesi. A partire da oggi la certificazione verde base, ottenibile anche attraverso un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore, è obbligatoria dal parrucchiere, dal barbiere e in tutte le attività per la cura della persona. L’obbligo verrà ulteriormente esteso a partire dal primo febbraio a quasi tutte le attività, escluse, appunto, quelle ritenute essenziali. Sulla possibilità di includere nell’obbligo anche le tabaccherie ha parlato il sottosegretario alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal primo febbraio potrebbe essere obbligatorio ilanche perinper comprare le sigarette. Ilsta discutendo in queste ore quali attività definire essenziali e quindi esenti dall’obbligo di, e le tabaccherie sono uno dei punti di discussione più accesi. A partire dala certificazione verde base, ottenibile anche attraverso un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore, è obbligatoria dal parrucchiere, dal barbiere e in tutte le attività per la cura della persona. L’obbligo verrà ulteriormente esteso a partire dal primo febbraio a quasi tutte le attività, escluse, appunto, quelle ritenute essenziali. Sulla possibilità di includere nell’obbligo anche le tabaccherie ha parlato il sottosegretario alla ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - LoredanaMarti16 : RT @repubblica: Venezia, John Malkovich senza Super Green Pass: niente suite per l'attore all'hotel Danieli [di Vera Mantengoli] https://t.… - HomoApocrifo : @drsmoda @ZTL29492447 Per quello basterebbe il green pass basic -