Gf Vip 5, ottime notizie per Pierpaolo Pretelli: "Avrà un programma tutto suo in Rai"

Sembra sempre più concreto il sogno del trentunenne Pierpaolo Pretelli, protagonista del Gf Vip 5, di affermarsi nel mondo della televisione e ritagliarsi sempre più il suo posto nel contesto televisivo. Dopo il grande successo conseguito nel reality di Alfonso Signorini, dove ha anche incontrato colei che ancora oggi è la sua fidanzata. Giulia Salemi, l'ex velino di Striscia la Notizia è riuscito a farsi strada e farsi conoscere oltre che per le sue doti umane anche per le sue doti artistiche nel programma televisivo targato Rai, Tale e Quale Show 11. Proprio in Rai è riuscito a farsi notare perfino da Mara Venir che ha voluto a tutti i costi averlo con sé nel suo programma pomeridiano Domenica in. Ma proprio poche ore fa, il portale Dagospia , ha anticipato una clamorosa novità che potrebbe rappresentare una grande ...

